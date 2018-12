CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 29 Dicembre 2018, 22:55

Hanno trovato la foto di quel giorno, quella che lo immortala con la stessa mise finita in un video: giubbotto rosso e pantaloni con una fascia bianca, vale a dire lo stesso look che viene immagazzinato da una telecamera lungo via Foria. Un tassello decisivo, assieme ad alcune testimonianze raccolte in questi mesi dagli inquirenti, che sembrano andare in una direzione opposta rispetto a quella del difensore: nessuno ricorda la storia della semifinale del torneo della parrocchia, nessuno conferma la versione resa dal quarto indagato, quello più giovane e indicato tra i più violenti della banda. Sono questi i particolari che emergono dall’ultima fase dell’inchiesta sul ferimento di Arturo, il ragazzino aggredito dal branco in via Foria, il 17 dicembre del 2017, alla luce di un supplemento investigativo messo in moto dalle indagini difensive del più giovane dei quattro indagati.