Reagisce al tentativo di scippo e viene accoltellato: in corso le indagini

È stato avvicinato da tre ragazzi mentre stava passeggiando con un suo amico all'altezza della pizzeria Sorbillo in via Tribunali, quando per reagire al tentativo dei tre di rubargli lo zaino è stato ferito con una coltellata all'avambraccio sinistro.

È successo nella notte verso le 4. Sul posto i carabinieri della compagnia Napoli Cìcentro e il personale del 118 che ha portato la vittima all'ospedale Pellegrini con una prognosi di 10 giorni. In corso le indagini per rintracciare gli aggressori.