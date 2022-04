Napoli: aggressione con pugni e calci, spunta anche un coltello

Un'aggressione con calci e pugni è stata fermata in via Lucci a Napoli dai poliziotti che sono intervenuti durante una colluttazione e hanno sequestrato un coltello con la lama lunga 5 centimetri e arrestato B.A., 34enne casertano sottoposto alla misura del divieto di ritorno nel Comune di Napoli. Il giovane è sotto accusa per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere, danneggiamento ai beni della pubblica amministrazione e inottemperanza al divieto di ritorno cui è sottoposto.



