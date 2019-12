Aggredito perché aveva chiesto ad un automobilista di spostarsi dalla fermata del filobus. L'episodio è accaduto questa mattina, in piazza Principe Umberto a Napoli, e stavolta la violenza è stata commessa con un'arma insolita. L'aggressore infatti, ha lesionato il parabrezza e rotto una porta del mezzo Anm, con una cintura bandita come una frusta per colpire il mezzo con la fibbia.



È accaduto poco dopo le 9 del mattino, sulla linea 254 che effettua il passaggio alla rete elettrica nella piazza dove un veicolo ne impediva la manovra. Di fronte alla richiesta del conducente Anm, che ha suonato anche il clacson per richiamare l'attenzione dell'automobilista indisciplinato, il giovane alla guida dell'auto si è avvicinato al filobus estraendo la propria cinta dei pantaloni e colpendo il mezzo con la fibbia.



«Ti spacco la faccia, fannullone » sono state le parole pronunciate dall'aggressore e accompagnate da parolacce e imprecazioni, poco prima del raid brutale. Il giovane, dopo aver provato a colpire con le mani il finestrino del conducente si è tolto la cintura e con la fibbia si è scagliato contro il filobus per poi scappare via. Sul posto è intervenuta la polizia, in seguito al l'allarme lanciato dal conducente che ha avvertito anche la centrale operativa.



«Quello che è accaduto stamattina è sicuramente responsabilità della mente malata di un facinoroso ma è anche il frutto di un clima esasperato che da giorni incombe sulla partecipata - dichiara Adolfo Vallini dell’esecutivo provinciale USB Lavoro Privato - i continui messaggi carichi di acredine, per il mancato prolungamento dell’orario di apertura delle funicolari il sabato sera, istigano i cittadini napoletani ad assumere pericolosi sentimenti nei confronti dei lavoratori dell’Anm».



«Le bugie, i sospetti, la faziosità contenute nelle dichiarazioni dell’amministratore unico della società, Nicola Pascale, alimentano disagio sociale e indirizzano ingiustamente le ire dei cittadini napoletani verso i lavoratori dell’Anm vittime come gli utenti, dell’incapacità gestionale dimostrata dal management aziendale - aggiunge il sindacalista - incapacità nel migliorare il servizio pubblico, eliminando i privilegi e gli stipendi d’oro e garantendo un trasporto dignitoso alla città, a cominciare dalle periferie». © RIPRODUZIONE RISERVATA