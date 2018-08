Napoli, 29enne aggredito a morsi dopo una lite per motivi di viabilità

Giovedì 23 Agosto 2018, 19:39

Un 29enne napoletano è finito in ospedale con il lobo dell'orecchio straziato da un morso che gli ha procurato anche il distacco di una porzione auricolare esterna. Il giovane ha raccontato di essere stato aggredito da un uomo mentre si trovava a bordo del proprio scooter in via Maddalena, a ridosso di Porta Capuana, dove intorno alle 16 di oggi sarebbe scoppiata la lite per banali motivi legati alla viabilità.L'aggressore che si trovava a bordo di un'automobile si sarebbe scaraventato sulla vittima cominciando a colpirla e a morderla fino al punto di costringere il 29enne a fuggire per sottrarsi al raid violento. Il giovane è stato medicato all'ospedale Loreto Mare, dove i sanitari gli hanno suturato la ferita all'orecchio per una prognosi di 20 giorni che prevede un consulto di chirurgia plastica dal momento che il padiglione esterno è stato visibilmente danneggiato.Sull'episodio indaga la polizia di Stato che ha raccolto la testimonianza della vittima e acquisito i dati della cartella clinica relativa all'aggressione decisamente anomala.Eppure, nonostante la singolarità dell'episodio, ieri c'è stato un altro raid con modalità molto simili, sebbene meno cruenti. Intorno alle 21, infatti, una 56enne di origini bulgare è stata aggredita e presa a morsi riportando ferite sull'orecchio sinistro e sulle braccia. La donna, ha raccontato di essersi rimasta coinvolta in una lite nei pressi della Stazione centrale ed è stata assistita all'ospedale Loreto Mare, riportando una prognosi di cinque giorni.