Napoli, aggressione al rider a Fuorigrotta: identificati e denunciati altri 4 minorenni

I carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno identificato e denunciato gli altri quattro giovanissimi che avrebbero aggredito un rider di 26 anni la notte del 4 settembre scorso. Così come i due già denunciati, hanno età comprese tra i 15 e i 17 anni.

Il reato contestato è concorso in lesioni aggravate. Con oggi tutti gli aggressori sono stati identificati e segnalati all'autorità giudiziaria. Nella notte tra sabato e domenica il rider era stato aggredito e picchiato violentemente, a pugni e calci, causandogli contusioni multiple che lo hanno costretto a recarsi in ospedale. Per lui la prognosi è di 21 giorni.