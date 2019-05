Napoli, l'agguato in ospedale, Verdoliva: «Aumentate le barriere di accesso»

«Stiamo lavorando sulla sicurezza degli ospedali. Abbiamo da lunedì scorso aumentato le barriere fisiche di accesso, posto delle regole rigide sull'accesso di auto e moto, e anche stabilito una finestra di accesso di visitatori dalle 13 alle 15, perché non è possibile che chiunque entri sempre. Abbiamo aumentato la videosorveglianza e illuminato di più aree esterne». Questi alcuni dei primi provvedimenti adottati da Ciro Verdoliva, commissario straordinario dell'Asl Napoli 1, in seguito alla sparatoria avvenuta lo scorso 16 maggio. «Invito chiunque - ha detto Verdoliva in occasione del flash mob contro la camorra che si è svolto oggi nel nosocomio - a segnalare delle idee sulla sicurezza e sugli altri temi. Noi leggiamo tutto e vogliamo anche idee dall'esterno, perché a volte i nostri punti di osservazione non sono sempre giusti. Basta scrivere a segnalazione aslnapoli1centro.it per aiutarci, perché questa azienda sanitaria sia veramente un'eccellenza tutta e non più a macchia di leopardo. Lavoriamo perché si possa dire che l'Asl più grande d'Europa è veramente una grande azienda».

Lunedì 27 Maggio 2019, 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA