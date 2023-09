Napoli, agguato a Miano: uomo ferito a colpi di pistola. Tutto è avvenuto intorno alle 23,50 di lunedì

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l'agguato è avvenuto a Miano in via Vittorio Veneto. Nel mirino Pietro Ronga che è stato raggiunto da due proiettili ed è ricoverato in gravissime condizioni al Pronto soccorso del Cto.

Secondo gli investigatori, al momento si esclude la pista dell'agguato camorristico. Il ferimento sarebbe da ricondurre ad una questione sentimentale.