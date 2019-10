Napoli, agguato ad Anna De Luca Bossa: scatta ordinanza di custodia cautelare

Era stato arrestato per aver abusato sessualmente di 71 bambini, ma è stato ucciso in carcere. Richard Huckle, 33 anni, pedofilo seriale del Regno Unito, era stato condannato a 22...

Un padre di sette figli la cui moglie di 43 anni ha solo quindici giorni di vita (per via di un cancro che non le ha lasciato scampo), sta raccogliendo disperatamente fondi per poter festeggiare in...