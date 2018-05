Napoli, agguato all'ambulanza del 118: «Il finestrino è esploso, potevamo morire tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 13 Maggio 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 08:00

Antonella Vacca infermiera, Mirko Tarallo autista (entrambi della Croce rossa italiana), e Felicetta Maione, medico, dipendente precaria della Asl Napoli 1: eccoli gli eroi civili del 118 della postazione Crispi, vittime di una assurda e gratuita violenza. Mentre l'ambulanza si dirige al Cardarelli a sirene spiegate e in codice rosso, con a bordo un'anziana donna incosciente e colpita da un grave malore, uno sconosciuto lancia un pesante oggetto contro il finestrino del mezzo mandandolo in mille pezzi e ferendo l'infermiera a bordo. «Ho sentito un boato, un rumore fortissimo che ha scosso l'ambulanza e fatto esplodere il vetro. Ero sconvolta, pensavo che volessero colpire me, che ero proprio dietro il finestrino dice la dottoressa Maione ancora sotto choc per l'accaduto - l'ambulanza non si è mai fermata. Eravamo in codice rosso. Siamo scampati per miracolo, compresa la paziente, a conseguenze di un evento violento che poteva provocare conseguenze ben peggiori. L'infermiera ha protetto la paziente e si è procurata una lesione all'arcata sopraccigliare con i frammenti di vetro. Una ferita lacero contusa suturata con alcuni punti. Ed è proprio Antonella, l'infermiera ferita, a raccontare con lucidità tutto l'accaduto.«Subito dopo aver caricato a bordo la paziente a Largo Antignano, all'altezza del civico 16. La donna era molto grave, in edema polmonare per un accidente cerebrovascolare. Un codice rosso gravissimo. Stavamo correndo verso il Cardarelli».