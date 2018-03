Napoli, sparatoria nella notte: pregiudicato muore in ospedale

Martedì 13 Marzo 2018, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 14:52

Gli hanno sparato in strada poco prima di mezzanotte, dinamica e movente ancora da ricostruire. I poliziotti del commissariato Ponticelli indagano sull'omicidio di Salvatore d'Orsi, 29 anni, ferito gravemente in via Oplonti intorno alle 23.30 e deceduto stamattina in ospedale.Il ragazzo era stato colpito da diversi proiettili all'addome e al torace. Era riuscito a tornare a casa dopo l'agguato e i familiari lo avevano accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania. Era stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza ma le sue condizioni erano disperate. È deceduto intorno alle 9.00.Il ragazzo aveva precedenti penali per ricettazione e stupefacenti.