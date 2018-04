Napoli, sparatoria tra la folla: 20enne ferito da colpi d'arma da fuoco

Domenica 8 Aprile 2018, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2018 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzo di 20 anni, Vincenzo Junior Mazio, napoletano senza precedenti penali, è stato ferito al torace da colpi di pistola poco dopo le le 11 nel centro di Napoli. L’episodio, su cui sono ancora in corso accertamenti, è avvenuto nella zona delle Case Nuove. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Loreto Mare in codice rosso e immediatamente è stato condotto in sala operatoria.La polizia ha avviato indagini per ricostruire modalità e contesto del ferimento.