Agguato di camorra a Napoli. Poco prima delle 21,30 due persone ferite a colpi di mitraglietta sono state abbandonate in un'auto dinanzi l'ingresso dell'ospedale San Giovanni Bosco. Una era già morta, mentre l'altra - nonostante avesse perso molto sangue - respirava ancora. Non si sa, al momento, dove sia avvenuto il raid. Il ferito - che si trova in gravi condizioni e viene operato in questo momento - è Fabio De Luca, 30enne. Il nome della vittima non è stato ancora reso noto.

Martedì 11 Dicembre 2018, 22:07 - Ultimo aggiornamento: 11-12-2018 22:39

