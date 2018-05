Domenica 27 Maggio 2018, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 09:12

Un giovane è stato ferito da colpi d'arma da fuoco in varie parti del corpo. L'uomo in condizioni gravi è stato accompagnato da un amico all'ospedale Loreto Mare intorno alle 2.30 di stanotte ed è stato assitito con un codice di massima emergenza.La vittima è stata sottoposta ad intervento chirurgico per la presenza di almeno quattro proiettili tra gli arti superiori, inferiori e l'addome. Al momento il giovane è ricoverato in Rianimazione e sono in corso gli accertamenti delle forze dell' ordine per identificarne le generalità e ricostruire l'accaduto nel raid di fuoco che, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto a Portici.