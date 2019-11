Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte nella zona orientale di Napoli, in via della Bussola tra i quartieri Poggioreale e San Pietro a Patierno. Poco prima dell'una sono stati esplosi sei colpi contro l'abitazione di un uomo attualmente ai domiciliari per contrabbando. Sull'accaduto indagano i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA