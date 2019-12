Napoli, sparatoria tra la folla al Vasto: extracomunitario ferito alle gambe

Lunedì di terrore al Vasto, dove un giovane extracomunitario originario dell'Africa è rimasto ferito in una sparatoria tra la folla. I colpi di pistola sono stati esplosi in via Venezia poco dopo mezzogiorno da due persone arrivate sul posto a bordo di uno scooter con il volto copsrto e scappate subito dopo. Tutto è accaduto tra la gente in strada che, impaurita, ha cominciato a scappare verso le strade adiacenti.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato ora impegnati nei rilevi del caso. Il ferito è stato soccorso e portato all'ospedale Loreto Mare: le sue condizioni non destano preoccupazione. Ultimo aggiornamento: 13:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA