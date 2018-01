Lunedì 29 Gennaio 2018, 10:11

Un 32enne napoletano è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato d' urgenza all' ospedale San Giovanni Bosco. L'uomo si trovava su via Foria, all'altezza dell'Orto Botanico e stava effettuando delle consegne di latte e derivati quando è stato aggredito a scopo di rapina, come ha raccontato. Il 32enne è stato raggiunto da due pallottole, una per gamba, e ora è in ospedale per gli accertamenti diagnostici. Indaga la polizia.