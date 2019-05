Il racconta di Suor Antonietta: «Io, nell'inferno di Napoli dove i medici sono eroi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 19 Maggio 2019, 14:00

Suor Antonietta Scotti da nove anni, con due consorelle - suor Renata e suor Maria - vive in una casa messa a disposizione dall'Arciconfraternita dei Pellegrini all'interno dell'ospedale della Pignasecca. Appartengono all'ordine delle Suore figlie della Carità di san Vincenzo de' Paoli, le tre suore, prestano il loro servizio accanto agli ammalati offrendo sostegno, preghiere e conforto ogni volta che ce n'è bisogno. Suor Antonietta, 76 anni, di Pozzuoli, è la madre superiora, sempre in movimento, volitiva e determinata, si divide tra il lavoro in corsia e quello a Sessa Aurunca dove è responsabile dell'associazione San Vincenzo de' Paoli Onlus, un gruppo di giovani volontari che si dedica con amore alla cura di ragazzi diversamente abili. Lo ha saputo appena sveglia quello che era accaduto durante la notte al pronto soccorso: il ferito, i colpi di pistola, la paura, a due passi da lei.«Ormai non c'è più limite. Si ammazzano ovunque, non pensavo che saremmo arrivati a tanto: violenza e criminalità non hanno più confini. Porto ancora nel cuore il dolce sorriso di Pietruccio, il salumiere della Pignasecca morto qualche mese fa durante una rapina nel suo negozio. Era una persona buona, lo amavano tutti, con noi poi era di una disponibilità assoluta: non meritava quello che gli hanno fatto».«Lo so bene. Ho parlato a lungo con un infermiere che era lì quando è arrivato il killer. È ancora terrorizzato, non riesce a crederci e non riesce a non pensarci. C'è tanta paura qui in ospedale, e non da oggi. I medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario, dovrebbero venire a lavorare, non a scansare botte e proiettili».«È chiaro che l'episodio dell'altra notte rappresenta un evento eccezionale, per fortuna. Diversamente dagli atteggiamenti violenti, e dalle aggressioni, che invece si verificano con grande frequenza soprattutto durante il fine settimana quando bevono, si drogano e poi può accadere di tutto».