Far West ai Pellegrini, cancello aperto e soli tre vigilantes: «Nessuno ha visto il killer entrare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 18 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo choc era ancora nell'aria, ieri mattina al Pellegrini. Le stesse guardie giurate, a poche ore dal far west della notte appena passata, non riuscivano a nascondere le facce tese e preoccupate. Sotto l'arco d'ingresso dell'ospedale, prima di arrivare nel cortile, subito a sinistra, non lontano dai sigilli del Pronto soccorso e dai fori delle pallottole, prima c'era un presidio fisso della polizia. La piccola porta bianca, però, è chiusa a chiave. «Il drappello delle forze dell'ordine non c'è più da almeno 6 anni - sussurrano i lavoratori dell'ospedale - Adesso ci si appoggiano i vigilantes, che sono dipendenti di una cooperativa». Non sono molti, in generale. «I turni sono divisi in 8 unità di giorno e 5 di notte», spiega don Ciro, una delle guardie giurate del Pellegrini. Ma di guardie ce n'erano tre, alle 2 dell'altra notte - come conferma la Direzione della Asl Napoli 1 - quando è arrivato il ferito Vincenzo Rossi, e tutte e tre hanno accompagnato l'ambulanza all'interno. All'aspirante killer quindi è bastato scavalcare la sbarra, ormai sguarnita di sorveglianza, e iniziare a premere il grilletto alla rinfusa in mezzo alla folla. Ad altezza d'uomo.