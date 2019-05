L'ospedale dei Pellegrini e la faida dei Quartieri a Napoli, tre killer per due diversi raid

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 19 Maggio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non doveva finire il «lavoro», non stava cercando la sagoma del ragazzo ferito pochi minuti prima all’altezza dei piedi. No, la sua missione era un’altra: stava cercando due rivali da uccidere, due soggetti legati al gruppo Saltalamacchia che dovevano trovarsi in ospedale in quel momento. Poi, quando si è trovato di fronte a tutto quel caos, a quella concitazione per la presenza di un ragazzo ferito alle gambe, è rimasto interdetto. E si è mosso a scatti. Si è arrestato, poi è andato avanti e indietro, poi ha sparato nel mucchio, sempre ad altezza d’uomo. Missione di morte fallita, il killer con il casco torna indietro, monta in sella alla moto del complice che lo aspetta e se ne scappa. Venerdì notte, ore 2.30, ospedale dei Pellegrini, zona Pignasecca, ora le idee sono chiare: ci sono tre nomi nel mirino degli inquirenti, per due fatti diversi, che si sono consumati a distanza di pochi minuti l’uno rispetto all’altro, sempre e comunque all’ombra di una faida tra gli uomini di Eduardo Saltalamacchia (in cella da un paio di mesi per estorsione) e Antonio Esposito (scarcerato da un paio di mesi). Ma andiamo con ordine, proviamo a ricostruire la terribile sequenza di sangue e paura, piombo e minacce che si è abbattuta nel pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini, la notte tra giovedì e venerdì scorsi.