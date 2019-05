Spari tra la folla a Napoli, Noemi dalla gioia all'inferno: «Sguardo assente, non piangeva»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 3 Maggio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 23:02

Noemi ha quattro anni ed è in rianimazione con un proiettile conficcato nelle costole: era per strada assieme alla nonna, Immacolata, e s’è trovata al centro di una sparatoria alle cinque del pomeriggio. I medici dell’ospedale Santobono spiegano che non è in pericolo di vita, quel colpo di pistola esploso da un delinquente l’ha trafitta dietro le spalle, a destra, è passato attraverso i polmoni, ha sfiorato il cuore ed è andato a conficcarsi fra due costole. Ha subìto un piccolo intervento per drenare l’aria e il sangue dai polmoni, adesso dovrà essere «stabilizzata» prima dell’intervento per l’estrazione del proiettile che per adesso resta lì, nel corpicino di quella bimba che soffre e cerca la mamma con gli occhi.