Choc a Napoli, agguato nella notte a piazza Trieste e Trento: 18enne ferito a colpi di arma da fuoco

Domenica 13 Maggio 2018, 11:58 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 12:02

Sparatoria nella notte nel cuore di Napoli. Un giovane di 18 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco in piazza Trieste e Trento, a due passi dal Plebiscito simbolo di Napoli. L'agguato è andato in scena verso le 4.Il 18enne è ricoverato all'ospedale dei Pellegrini ed è stato colpito da più proiettili: uno alla gamba sinistra con ogiva ritenuta, uno al ginocchio destro, uno al fianco sinistro e uno al gluteo destro. Non sarebbe in pericolo di vita.Intervenuti nella notte, i poliziotti della squadra mobile e del commissariato San Ferdinando stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'agguato. Nel corso dei sopralluoghi sono stati rinvenuti tre bossoli calibro 9x21 nell'angolo tra via Toledo via De Cesare.