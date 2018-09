Sabato 22 Settembre 2018, 23:53 - Ultimo aggiornamento: 22-09-2018 23:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpi d'arma da fuoco in via Argine, a Ponticelli, dove un uomo è stato centrato alle gambe da alcuni proiettili. La sparatoria è avvenuta intorno alle 23 e la vittima, è stata trasportata nella struttura ospedaliera di Villa Betania, poco distante dal luogo del raid di fuoco.I sanitari hanno ricoverato l'uomo per le ferite riportate agli arti inferiori e, nel presidio, sono giunte le forze dell'ordine. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli investigatori ma, per il momento, non si esclude alcuna ipotesi sulla cause dell'assalto che potrebbe rappresentare un vero e proprio avvertimento punitivo.