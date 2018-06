Napoli, pregiudicato ferito tra la folla: era riuscito a evitare l'arresto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Giugno 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 06:45

Aveva ritardato l'arresto, riuscendo a fuggire durante un inseguimento, ma i rivali lo hanno trovato prima che potesse allontanarsi dal quartiere: lo hanno beccato a pochi passi da casa sua e gli hanno sparato. Francesco De Martino, 49 anni, nome noto nella mala di Ponticelli, è stato trovato dai poliziotti ieri sera in via Montale con una ferita da arma da fuoco a una natica; è stato accompagnato in ospedale, dove i medici hanno escluso il pericolo di vita. Considerato vicino al clan De Micco, è padre di Giuseppe e Antonio, entrambi detenuti con l'accusa di far parte dello stesso sodalizio criminale. Sarà probabilmente dimesso a breve e tornerà subito in carcere: era fuori per un permesso, sta scontando una pena per associazione camorristica.L'agguato è avvenuto intorno alle 18.45, ancora alla luce del sole e con molte persone in strada. La vittima ha riferito agli agenti della squadra giudiziaria del commissariato di Ponticelli, guidata dal sostituto commissario Vittorio Porcini, che a sparare sarebbero stati due sconosciuti in scooter. Entrambi con il casco integrale calato sul volto, e quindi irriconoscibili, sarebbero sbucati all'improvviso, si sarebbero avvicinati velocemente e lo avrebbero colpito senza dire nulla. Sul posto non sono presenti telecamere di videosorveglianza e al momento non risultano testimoni oculari in grado di fornire particolari di rilievo. L'uomo è stato accompagnato a Villa Betania, dove è stato ricoverato per gli accertamenti medici. De Martino ha riferito di non conoscere chi gli ha sparato né di sapere i motivi, ma le indagini si concentrano su un episodio avvenuto ieri e che potrebbe essere collegato col ferimento.