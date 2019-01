Napoli, agguato nella notte: pregiudicato ferito con due colpi di pistola

Mercoledì 9 Gennaio 2019, 09:53

Un 29enne napoletano è stato ferito da un proiettile ieri sera, a pochi passi dalla propria abitazione. L'uomo, pregiudicato già noto alle forze dell’ordine, è stato colpito in vico Portamedina, nella zona di Montesanto, ed è ora ricoverato in ospedale. La vittima - assistita intorno alle 21 al Vecchio Pellegrini con una prognosi di 30 giorni - ha raccontato di essere stata presa di mira da uno sconosciuto a bordo di uno scooter che ha gridato il suo nome e gli ha sparato contro.I poliziotti hanno rinvenuto due bossoli proprio sul luogo indicato dal pregiudicato, in vico Portamedina, dove hanno riscontrato anche la presenza di tracce ematiche. Per il momento, il 29enne che non aveva il proiettile all'interno della gamba e presentava fori di entrata e uscita del colpo, è ricoverato nel presidio sanitario della Pignasecca.