Agguato a Napoli, si torna a sparare nei Quartieri spagnoli: due feriti, uno è grave

Spari e paura nei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Il bilancio dell'episodio di sangue, al momento, è di due feriti di cui uno in gravi condizioni e in prognosi riservata. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 19 mentre entrambe le vittime, tra le quali non è ancora noto se ci fossero legami di conoscenza, amicizia o parentela, si trovavano in vico Lungo San Matteo, una delle stradine a ridosso di via Toledo.

Uno dei due uomini, è stato colpito al braccio e, dalle prime indiscrezioni, sembra sia stato attinto solo di striscio da un colpo di pistola. La vittima più grave, invece, è stata colpita al torace ed è stato necessario un intervento chirurgico d'urgenza. Entrambi sono stato trasportati al pronto soccorso più vicino, il Vecchio Pellegrini e, dalle prime indiscrezioni, sembra che solo la vittima in condizioni critiche fosse il bersaglio dell'agguato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Centro.