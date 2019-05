Napoli, il retroscena choc del delitto al rione Villa: volevano uccidere anche il bambino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 5 Maggio 2019, 08:30

Si è abbassato, si è curvato, si è nascosto ai piedi del sedile passeggero. E ha stretto i denti, cercando una forza impossibile anche da immaginare per un bambino di soli quattro anni. Una forza che gli ha consentito di sopravvivere ai colpi diretti anche nei suoi confronti - undici per l'esattezza - esplosi anche contro di lui, parliamo del piccolo eroe, del bambino con lo zainetto da spiderman. C'è anche questo nella storia dell'omicidio al rione Villa dello scorso novembre, quello alle nove del mattina, in cui viene ucciso Luigi Mignano e ferito a una gamba il figlio Pasquale. Oggi, grazie al fermo di sette indagati, tutti ritenuti legati alla camorra del clan D'Amico, emerge un particolare da brividi: i sette indagati rispondono anche del tentato omicidio dello scolaretto, del bimbo dell'asilo, secondo quanto emerge dalla ricostruzione balistica ma anche da una intercettazione in ospedale, dove il padre del bambino racconta alla moglie qualcosa in più di una impressione. Dice Pasquale Mignano: «Sì, hanno sparato anche nella macchina, ero convinto che avessero colpito anche lui... papà ha avuto il primo colpo al petto, non immaginavo mai che quello poi sparava ad altezza d'uomo». Inchiesta condotta dai pm Antonella Fratello e Simona Rossi, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, finiscono in cella il presunto boss Umberto D'Amico, noto tra i suoi simili come o lione, Umberto Luongo, Gennaro Improta, Salvatore Autiero, Giovanni Musella (conosciuto come Giovanni «quello con gli occhiali»), Giovanni Borrelli (alias Giovanni «e quagliarella»), e Ciro Rosario Terracciano, a sua volta ritenuto l'uomo che ha fatto fuoco ed ha materialmente ucciso Luigi Mignano.