Martedì 9 Aprile 2019

Un uomo è stato freddato da colpi d'arma da fuoco esplosi contro di lui nel Rione Villa, a Napoli. La vittima è stata ritrovata su via Ravello, a San Giovanni a Teduccio dove è intervenuta l'ambulanza del 118 poco prima delle 9 di stamattina.I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo la cui identità è in corso di identificazione. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e si attende ora l'arrivo del magistrato. Un altro uomo risulta ferito nel raid.