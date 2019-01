Napoli, agguato alla stazione: tre immigrati clandestini scippano anziano e aggrediscono carabinieri

Sabato 19 Gennaio 2019, 11:44

In tre hanno aggredito un 60enne a Napoli, in corso Garibaldi, per scipparlo. Sono intervenuti i carabinieri e i malviventi li hanno colpiti a calci e pugni nel tentativo di fuggire, ma sono stati immobilizzati. Un algerino, un tunisino e un libanese, tutti non in regola con le norme sull'immigrazione, senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, hanno accerchiato il 60enne per sottragli il portafoglio e poi darsi alla fuga.Una pattuglia di carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli percorreva corso Garibaldi proprio in quegli istanti: i malfattori hanno tentato di garantirsi la fuga aggredendo i militari con spintoni, calci e pugni ma sono stati immobilizzati e tratti in arresto per rapina impropria. dopo le formalità sono stati chiusi in carcere. La vittima ha avuto indietro il proprio portafogli contenete 40 euro e documenti.