Martedì 4 Dicembre 2018, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 04-12-2018 17:17

Un uomo, Giuseppe Fonzo, 55 anni, è stato ferito in un agguato a Napoli. Contro di lui sono stati sparati tre colpi d'arma da fuoco probabilmente da più persone. Il fatto è avvenuto in Via delle Cave, nella zona del quartiere di San Pietro a Patierno. alla periferia della città. Il ferito è stato portato nell'ospedale San Giovanni Bosco. Non sarebbe in pericolo di vita.