Napoli, gli agricoltori in piazza contro De Luca: «Lunedì vertice in Regione»

Un assessore per le politiche agricole e basta ritardi sul Piano di Sviluppo Rurale. La confederazione italiana agricoltori di Napoli è scesa in piazza stamattina per manifestare al governatore De Luca il dissenso contro i meccanismi burocratici che impediscono al piano di rilancio per il settore di decollare.Più di un migliaio di agricoltori da tutta la Campania (Salerno, Caserta e Benevento) si sono riuniti a piazza Municipio e hanno sfilato in corteo fino a Palazzo Santa Lucia, sede della giunta regionale, per chiedere spiegazioni direttamente a Vincenzo De Luca. Fischietti verdi in mano, i rappresentanti della categoria hanno ottenuto un piccolo risultato: De Luca ha fatto sapere che incontrerà una delegazione il prossimo lunedì.«Sono anni che gli agricoltori aspettano i pagamenti dalla Regione Campania – denuncia Alessandro Mastrocinque, presidente della Cia Campania- noi gridiamo a gran voce un malcontento. Vogliamo un assessore all’agricoltura che dia una governance, bisogna rafforzare le strutture territoriali provinciali, che devono smaltire le pratiche degli agricoltori e dobbiamo mettere in campo un processo costruttivo per un comparto come questo. C’è bisogno di un cambio di passo strategico, e necessario altrimenti rischiamo di mandare i fondi del Psr indietro».Alla Campania è affidata infatti la seconda dotazione finanziaria in Italia per il rilancio del settore: oltre un miliardo e 800 milioni di euro di cui, a tre anni dall’approvazione del piano, è stato utilizzato solo l’8%. Velocizzare i finanziamenti e abbattere i tempi della burocrazia sono le principali richieste delle confederazioni provinciali.«De Luca aveva promesso che appena si sarebbe insediato avrebbe cambiato il Piano di Sviluppo Rurale proposto dalla vecchia amministrazione, tutto questo non è successo – sostiene Raffale Amore, Presidente Cia Benevento - chiediamo che quello che spetta agli agricoltori venga dato nei tempi giusti. Basti pensare che ad oggi ci è stato distribuito solo il 90% del gasolio, riceverli ad agosto non serve più».