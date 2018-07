La denuncia: «L'aiuola dedicata a Ciro Esposito invasa dai rifiuti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 9 Luglio 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2018 09:00

Doveva essere un luogo per far vivere la memoria di Ciro Esposito ma è stato inghiottito da degrado e abbandono. L'aiuola dedicata al 28enne tifoso napoletano, ucciso il 3 maggio del 2014 mentre si stava recando allo stadio Olimpico a Roma per la finale di Coppa, Italia, è uno scempio nel cuore di Scampia. Non si tratta solo di un problema di decoro urbano su via Oliviero Zuccarini ma anche di totale mancanza di cura nei confronti di un luogo simbolo. In quell'aiuola ci sono rifiuti, sporcizia ed erbacce.Ad Antonella Leardi, la coraggiosa mamma di Ciro che non ha mai smesso di impegnarsi con l'associazione nata dopo la morte del figlio, piange il cuore. «Ogni volta che ci passo davanti, provo un immenso dolore», spiega la donna che confida la grande sofferenza nel vedere quei giardinetti così trascurati, quando, invece, dovrebbero simboleggiare vita e speranza. L'aiuola fu inaugurata poco più di un anno fa, il 3 maggio del 2017 con una cerimonia intitolata Un albero per non dimenticare a cui parteciparono istituzioni e rappresentati di varie associazioni. L'idea di piantare una quercia e installare una stele in memoria di Ciro, venne ad un ragazzo di Scampia, Pio Fogliame, che fece scrivere sulla pietra «affinché queste querce possano radicare l'indulgente sentimento del perdono nel cuore degli uomini».