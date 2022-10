Napoli-Ajax, la protesta di un disabile allo stadio: «Sono riuscito a vedere solo le spalle dei tifosi»

Partita indimenticabile quella del Napoli contro l'Ajax allo stadio Maradona. Quasi per tutti i tifosi azzurri. Purtroppo ad essere rimasti delusi non sono stato soltanto gli olandesi ma anche un gruppo supporter del Napoli in carrozzina. Con il regolare biglietto per il settore disabili nella Curva A sono finiti in una posizione dalla quale non sono riusciti altro che vedere le terga dei tifosi «normodotati».

«Eravamo allo Stadio - dice Ciro, uno dei ragazzi disabili - con un regolare biglietto numerato, ma purtroppo non abbiamo potuto assistere alla partita. Arrivati lì ci siamo resi conto che il nostro posto era dietro, ma non in ultima fila, era proprio dietro tutti gli altri tifosi, eravamo addirittura dopo l'ultima fila, separati dagli altri da un plexiglass. L'unica cosa che siamo riusciti a vedere sono state le spalle degli altri tifosi che, in piedi sui sediolini, tifavano».

I disabili, una ventina, hanno chiesto aiuto invano agli steward: «Nessuno ci ha ascoltato, anzi - ha detto ancora Ciro - la mortificazione e l'umiliazione più grande è stata quando un tifoso che era in piedi davanti davanti a me, mi ha mandato a quel paese dicendomi che se avessi voluto vedere la partita in modo comodo mi sarei dovuto fare l'abbonamento alla tv».

A chiedere giustizia per i tifosi in carrozzina è l'associazione «La Battaglia di Andrea», che da anni si batte per i diversamente abili. «Se quanto raccontato da Ciro corrisponde a verità, sarebbe gravissimo», commenta la presidente dell'associazione Asia Maraucci la quale chiede, per i tifosi che vivono quella condizione, «un posto dove è possibile guardare la partita. Siamo certi che la Società Sportiva Calcio Napoli chiarirà sicuramente il disguido». «È l'ennesimo caso di totale disinteresse per il benessere di tutti i cittadini e di effettiva discriminazione da parte della Ssc Napoli che richiede un duro intervento del Comune di Napoli, concessionario dello Stadio» afferma il presidente della commissione Politiche sociali del Comune di Napoli Massimo Cilenti. «La partita Napoli-Aiax ha fatto riemergere con forza un problema piú volte segnalato alla Ssc Napoli: quello dell'accessibilità delle persone con minori capacità motorie. L'accessibilità, é bene ribadirlo, non consiste nel solo ingresso fisico alla struttura ma anche nella possibilità di un pieno godimento dell'evento cui si assiste. Questo tipo di accessibilità, piú complessa perché demandata alla organizzazione complessiva dello spazio, al Maradona è stata totalmente negata dal momento che nessun addetto dello staff ha provveduto a consentire l'effettiva visione della partita alle persone in sedia a rotelle preoccupandosi di segnalare, alla tifoseria in piedi, la necessità di liberare lo spazio antistante il vetro che permette lo sguardo sul campo».

«Mi aspetto che si faccia luce al più presto su questa deplorevole vicenda e che siano individuate le eventuali responsabilità. Auspico infine che tali gravissimi episodi non abbiano più a ripetersi e non siano più lesi i legittimi diritti delle persone, in particolare quelli dei più deboli, come in questo caso». Lo sottolinea il consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi.