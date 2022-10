Napoli-Ajax, un patto criminale dietro la caccia ai tifosi: «Imitano gli hooligans»

Li hanno cercati per un intero giorno. Martedì pomeriggio sono arrivate le soffiate giuste. Gli olandesi? «Sono nei pressi di un grande albergo cittadino, non sono scortati». Ed è cominciata così una sorta di caccia all’uomo - o meglio una caccia al tifoso avversario - che rischia di scandire la vigilia degli incontri clou del Napoli in Champions. Martedì, dunque: quattro tifosi dell’Ajax sono stati aggrediti in due raid consumati a distanza di poche ore. Il primo è avvenuto la notte tra lunedì e martedì scorsi, con il ferimento di due ragazzi olandesi, uno dei quali raggiunto alle gambe da due coltellate (fortunatamente di striscio), nei pressi di piazza Bellini; il secondo episodio è accaduto invece in via Medina, intorno alle dieci di martedì notte, quando un gruppo di teppisti napoletani ha aggredito una comitiva di supporter dell’Ajax.

Anche in questo caso, ferite lievi per le due vittime dell’aggressione, in uno scenario a dir poco surreale: la comitiva di ospiti olandesi era nei pressi di una pizzeria del posto, pronta a godersi la serata per assaporare cibo e birra locali. Purtroppo, un manipolo di incivili ha sporcato l’immagine della città, frustrando il sentimento di accoglienza che appartiene alla maggioranza di napoletani. Ce n’è abbastanza comunque per dare la stura a indagini mirate, che - almeno per il momento - fanno leva sulle immagini raccolte dai commissariati di zona, ma anche su una attenta conoscenza delle pulsioni teppistiche di una frangia del tifo locale. Una vicenda che viene seguita ai piani alti della Procura, con una indagine che fa leva sul lavoro della Digos del primo dirigente Antonio Bocelli, sotto il coordinamento dei pm Valentino Battiloro, Francesco De Falco e Danilo De Simone, un pool di magistrati guidato dal procuratore aggiunto Sergio Amato.



C’è una convinzione di fondo, in questa storia. Le due aggressioni messe a segno nei confronti dei supporter dei Lancieri arrivati in città non sono episodi estemporanei. Anzi. Si tratta di agguati che vanno calati in una precisa strategia: raid organizzati, di sistema. Da chi? E per quale motivo? A scatenare episodi di violenza contro i supporter delle squadre ospiti sono frange di tifosi legati a sigle diverse. Hanno due obiettivi in particolare, ovviamente ai limiti della demenza: da un lato vendicare eventuali torti subiti nelle partite di andata; dall’altro imporsi e accreditarsi come la tifoseria più violenta e temibile del circuito europeo. Una sorta di Champions del teppismo dentro e fuori gli stadi che, evidentemente, fa gola a qualcuno dei sedicenti supporter azzurri in città.

Una ricostruzione che fa i conti con quanto avvenuto a Napoli in un recente passato, sia in occasione del match di settembre contro il Liverpool, sia per quanto riguarda alcuni incontri di Europa league dello scorso anno. Restiamo al Liverpool, restiamo alla prima di Champions di quest’anno. C’erano delle scorie tra tifoserie, relative a quanto accaduto alcuni anni fa, conti probabilmente in sospeso tra alcuni teppisti locali. Fatto sta che anche a settembre, sono scattate ronde da parte di soggetti in scooter: aeroporto, zona dei grandi alberghi, ristoranti presidiati per colpire gli ospiti.

Intanto, sono scattate denunce anche nei confronti di alcuni olandesi facinorosi, a dimostrazione dell’esistenza degli stessi codici di comportamento: in via Cesario Console un gruppo di tifosi ospiti ha cercato di ostacolare il passaggio della pattuglia; in particolare, uno degli olandesi ha tentato di scagliare contro la volante un cassonetto della nettezza urbana, mentre un altro ha lanciato una bottiglia di vetro danneggiando il parabrezza. Poco dopo, gli agenti hanno rintracciato il gruppo in via Nazario Sauro ed hanno identificato i due, un 21enne e 26enne, entrambi olandesi, e li hanno denunciati per danneggiamento. Ancora, gli agenti dell’Upg hanno controllato in via Pica un gruppo di tifosi partenopei ed un’autovettura al cui interno hanno rinvenuto 4 fumogeni, una lama di 5 cm ed un casco. Il conducente, un 25enne di Pomigliano d’Arco, è stato denunciato per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di eventi sportivi.