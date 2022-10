Napoli-Ajax, costretto a lasciare la stampella e salire le scale con una gamba

Nuova segnalazione di problemi per i disabili allo stadio Maradona durante la partita del 12 ottobre.

«Abbiamo visto un video che ritrae un uomo senza una gamba costretto a lasciare la sua stampella e a proseguire verso il suo posto aggrappato a un amico poiché, a suo dire, secondo gli steward la sua stampella poteva essere utilizzata come arma». A renderlo noto è “La Battaglia di Andrea”, associazione con sede ad Afragola, che si batte per i diritti dei diversamente abili.

Il video al quale fa riferimento è pubblicato su Tik Tok: un ragazzo in jeans aiuta un amico in pantaloncini neri, senza una gamba che sale con fatica le scale dello stadio Maradona saltellando. Una volta nei pressi degli spalti il ragazzo disabile esprime un commento: «12 ottobre 2022, Napoli-Ajax, gli steward del Napoli non mi hanno permesso di entrare con le stampelle, perchè, dicono, potrebbero rubarmi le stampelle e fare una rissa... mi hanno costretto a entrare nella curva b così, accompagnato dai miei amici fortunatamente... è normale una cosa del genere?».

La presidente di “La Battaglia di Andrea”, Asia Maraucci, reputa intollerabile l'accaduto e fa sapere che la sua associazione ha inviato, attraverso il suo legale, l'avvocato Sergio Pisani, una diffida al Calcio Napoli e al comune per un altro episodio avvenuto lo stesso giorno: la vicenda dei disabili in carrozzina ai quali è stata riservata una posizione nella curva a dalla quale non sono riusciti a vedere l'incontro di calcio.

«Disguido? Vorrei dire al sindaco di Napoli - commenta Raffaele Girioli, padre di uno dei ragazzi del gruppo di disabili in questione - che non si è trattato di un disguido, siamo trattati male dagli steward e discriminati da chi ha messo i posti disabili nelle curve. Ora è tempo di passare dalle parole ai fatti».