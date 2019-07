Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giovanni per notificare un decreto di aggravamento della pena per il reato di concorso in ricettazione, emesso dal Tribunale di Tivoli, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Tivoli, sono andati presso l’abitazione di Giuseppe Formicola di 44 anni, residente nel quartiere noto come il “Bronx”. L’uomo ha cercato di disfarsi di 17 bustine di droga lanciandole dal balcone ma i poliziotti hanno visto la scena e, dopo aver recuperato le bustine, lo hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La sostanza rinvenuta, risultata marijuana per un peso complessivo di circa 17 grammi, è stata sequestrata, ed al Formicola è stato notificato il provvedimento per il quale deve espiare 2 anni di reclusione e pagare 5000 euro di multa.

Sabato 13 Luglio 2019, 20:13

