Napoli, al Secondo Policlinico arriva «Boot Camp»: il kit per le neomamme promosso dalla Regione

Mercoledì 27 Marzo 2019, 15:54

Un kit per neomamme con consigli e suggerimenti utili per affrontare la prima prova da genitori. Si chiama «Boot Camp» l’iniziativa messa in campo dalla Regione Campania e presentata questa mattina all'isola del sorriso del reparto di pediatria del Policlinico Federico II. Un servizio di accompagnamento rivolto ai genitori per consentire loro di avere ulteriori strumenti di consapevolezza - oltre a quelli forniti dagli esperti - per seguire la crescita dei propri figli. A consegnare il kit alle neomamme del reparto materno infantile del nosocomio è stata l’assessore regionale alla Formazione e alle Pari opportunità Chiara Marciani.«Non vuole essere un libretto di istruzioni, piuttosto una coccola che vogliamo dare alle famiglie con consigli nutrizionali – ha sottolineato la Marciani - ma anche suggerimenti utili per alle mamme che dopo allettamento e gravidanza si ritrovano a conciliare al meglio la vita da genitori con la vita lavorativa».Il centro federiciano di ostetricia e ginecologia, riferimento per tutte le patologie materno-feto-neonatali, non solo per la regione Campania ma anche per le regioni limitrofe, rappresenta il punto nascita principale della regione. «Contiamo circa 2500 parti all’anno, di cui oltre il 50% sono l’esito di gravidanze a rischio – ha spiegato Mariavittoria Locci, responsabile unità operativa patologia materna fetale e preside scuola per ostetriche del Policlinico federiciano – offriamo anche competenze per assistenza post natale, affinché nei primi 100 giorni di vita fino ai primi 2 anni ci sia un percorso che passa attraverso l’importanza dell’alimentazione, l’implementazione dell’ allattamento materno e la formazione di genitorialità».I dati raccolti sull’allattamento al seno negli ultimi anni non regalano una fotografia entusiasmante, tanto da sping sono entusiasmanti opera di promozione ogetto di un tavolo tecnico regionale: «Abbiamo in cura circa 100 bambini che pesano meno di 1500 grammi. Speriamo nel prossimo futuro di poterci attrezzare di una banca del latte, per fornire i piccoli degenti di una farmacia supplementare – si è augurato Francesco Raimondi – responsabile della unità operativa di Neonatologia – il latte materbo è uno strumento emdico che garantisce a lungo termine un vero e proprio imvetsimento».Al momento i dati sull’allattamento al seno in Canpania non restituiscono risultati entusiasmanti: l’opera di promozione rispetto alla tematica è al centro di un tavolo tecnico regionale.