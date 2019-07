CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 13 Luglio 2019, 07:52 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2019 08:33

Duecentottantanove giardinieri (compresi i sorveglianti dei parchi), che a dicembre diventeranno centottantanove, con una media di età di 62 anni, molti dei quali dichiarati non abili al servizio. Questa la fotografia a dir poco allarmante del servizio Gestione del verde del Comune di Napoli. In sostanza la terza città d'Italia, in organico, ha sempre meno giardinieri, per non parlare degli agronomi, che sono soltanto due.