Napoli, albero avvelenato rischia il crollo: il responsabile tradito dalle telecamere

Venerdì 30 Agosto 2019, 18:26

Un albero di medie dimensioni (altezza 10-15 metri circa) è stato abbattuto poche ore fa dai vigili del fuoco in via Epomeo a Soccavo. Un atto dovuto poiché l’arbusto aveva subito, durante la notte, pesanti colpi di accetta ad opera di ignoti: un tentativo criminale di eliminare una pianta che probabilmente dava fastidio a qualcuno.Sul grave episodio sta indagando il personale dell’unità operativa ambientale, guidata dal capitano Enrico Del Gaudio, della polizia municipale di Napoli diretta dal generale Ciro Esposito. Dai primi rilievi effettuati è chiaro che il tentativo di eliminare l’albero è stata opera di un folle oppure di qualcuno a cui il "simil catalpa", questo il nome della specie, dava fastidio.La polizia ambientale, oltre ai pesanti tagli, ha scoperto che nel terreno, alla radice, era presente del liquido, verosimilmente acido, che ha avvelenato l’albero. Dalle testimonianze raccolte si è scoperto che già quattro anni fa, nello stesso punto, un altro albero era stato avvelenato e poi sostituito con quello attuale.Sono stati effettuati rilievi di campioni di terreno per stabilire la natura precisa del liquido ritrovato e acquisite immagini dalle telecamere di sorveglianza presenti sul posto. Fonti investigative assicurano che, con il controllo dei video, sarà più semplice risalire all’autore del crimine che, si spera, abbia le ore contate.