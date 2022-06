Napoli, alcol venduto ai minori: bar chiuso per trenta giorni

Agenti del reparto Tutela emergenza sociale e minori della Polizia municipale, di Napoli hanno intercettato due minori intenti a consumare alcolici in vico dei Carrozzieri a Monteoliveto. La Municipale ha accertato che i minori avevano acquistato le bevande in un bar il cui titolare era recidivo per questa violazione, in quanto già denunciato e verbalizzato in due diverse occasioni nel corso dell'anno nonché già destinatario di un provvedimento di sospensione per 30 giorni ai sensi dell' articolo100 del Testo unico Leggi Pubblica sicurezza, emesso dal Questore su segnalazione della Polizia municipale.

Il titolare dell'esercizio è stato nuovamente denunciato per la violazione dell'articolo 689 del codice penale e segnalato nuovamente alla Questura per ulteriori provvedimenti. I minori sono stati invece affidati ai genitori. Nella zona di Chiaia in via Santa Lucia, in via Calabritto e in via Cavallerizza, e in zona Vomero in piazza Leonardo, in via Cilea, in via Luca Giordano e nell'area pedonale di via Scarlatti, dai controlli di Polizia Amministrativa effettuati, sono scaturiti 19 verbali, per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la diffusione di musica senza autorizzazione e per la mancata differenziazione dei rifiuti. Continua, inoltre, la bonifica di via Merliani, per il contrasto alla sosta selvaggia di motoveicoli nell'area pedonale e l'occupazione abusiva di suolo pubblico, con la rimozione di quattro motoveicoli e l'elevazione di 26 verbali per varie irregolarità nella sosta e nella circolazione stradale.

Per contrastare le criticità registrate in piazza Garibaldi, sono state impegnate tre pattuglie della Municipale, che hanno assicurato il presidio del territorio fino alle 24, impedendo lo svolgimento dei mercatini abusivi. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 189 controlli ed elevati 172 verbali e 12 sequestri e fermi amministrativi oltre alla rimozione di 33 veicoli con i carri gru nelle zone di maggiore attrazione della movida cittadina. Intervento in piazza Matteotti al termine del concerto dell'artista D'Alessio dove auto in sosta indiscriminata hanno fortemente rallentato il traffico del deflusso e quello contemporaneo della movida. Nella circostanza sono stati 37 verbali elevati, due auto prelevate con carri gru.