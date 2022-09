Napoli, alcolici ai minorenni: locale chiuso per 7 giorni

Locale chiuso per 7 giorni ai via Banchi Nuovi nel centro storico di Napoli. Già il 26 marzo scorso, i vigili urbani avevano sorpreso un 15enne con bottiglia di birra acquistata nell’attività commerciale. Gli operatori avevano accertato che il figlio del titolare, in qualità di momentaneo responsabile della gestione, aveva venduto al ragazzino la bevanda alcolica senza richiedere il documento d’identità, nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età; pertanto, l’avevano denunciato per somministrazione di bevande alcooliche a minori. Prima ancora, a febbraio, gli agenti del Commissariato Decumani, avevano sanzionato amministrativamente l’uomo per aver venduto bevande alcoliche a minorenni con più di 16 anni. Ora il provvedimento «finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini».