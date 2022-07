Napoli, somministra alcolici ai minori: sospesa l'attività ad un bar del centro storico

Il Questore di Napoli, su proposta della polizia municipale di Napoli, ha disposto la sospensione per 60 giorni dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar in via Carrozzieri a Monteoliveto . In particolare, nella serata del 9 luglio scorso, gli agenti della polizia locale, durante i servizi di controllo predisposti nelle aree della «movida», hanno denunciato il titolare dell'attività per aver somministrato bevande alcoliche a due ragazzi di 14 e 17 anni. Inoltre, lo scorso 18 giugno, gli agenti lo avevano già denunciato in quanto era stato sorpreso mentre somministrava bevande alcoliche a un 15enne e ancora, il 16 aprile scorso, avevano denunciato sia l'uomo che un dipendente per aver, quest'ultimo, venduto una bevanda alcolica ad una 15enne. In tutte le circostanze del documento non era stato richiesto ai consumatori il d'identità i somatici ne evidenziassero la minore età.

