Alessia in coma da sei anni, i genitori accusano: «Colpa del ritardo nella defibrillazione»

Sabato 3 Marzo 2018, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2018 10:26

Il tempo per Alessia si è fermato oltre cinque anni fa: le 22,52 del 12 agosto del 2012. La ragazza, quattordicenne, giunge in codice rosso al pronto soccorso del Santobono. È in arresto cardiaco. La giovane sotto i loro occhi, poco prima, in Via Simone Martini, si è improvvisamente accasciata sul sedile posteriore dell'auto. Insieme a suo padre, Carlo Colantuono, custode di uno stabile in via Pigna, e a sua madre Roberta, è di ritorno dal Cilento. La famigliola per strada incontra per caso un ragazzino della stessa età di Alessia con cui c'è una simpatia e i suoi genitori. «Stavamo parlando dal finestrino - ricorda papà Carlo - quando dallo specchietto ho visto Alessia afflosciarsi sul sedile posteriore dell'auto. Sono sceso ed ho affiancato Alessia. Quell'amico in strada si è precipitato alla guida dell'auto, di corsa siamo andati al Santobono».Cuore di padre: da quel giorno non sa darsi pace. Tutto scorre nella sua mente. Alessia distesa su una lettiga. Ma di diagnosi, manovre e terapie praticate in pronto soccorso non troverà traccia nel referto. Poi il trasporto in rianimazione. Dopo il buio dei 18 lunghi minuti in pronto soccorso la cartella clinica torna a raccontare. Sono le 23,10: «Paziente proveniente dal pronto soccorso in arresto cardiorespiratorio - si legge nel documento - accompagnata dall'anestesista di turno, intubata e ventilata manualmente, e dal pediatra di turno» che somministra farmaci e il massaggio cardiaco esterno. Nell'asettico linguaggio medico è descritto il dramma di una famiglia. «Si monitorizza. Pupille dilatate (midriatiche) non fotoreagenti, polsi non apprezzabili. Si continua la rianimazione. Si inserisce una cannula nella femorale destra e si chiede una consulenza cardiologica urgente. All'elettrocardiogramma c'è una fibrillazione ventricolare e si procede quindi alla defibrillazione elettrica. Di lì a poco la ripresa del ritmo cardiaco e la normalizzazione della pressione». Un frangente che riaccende la speranza. La ragazza viene sedata, riprende la diuresi. Viene fatta la Tac e chiesta una consulenza neurologica. Ma Alessia non si sveglierà più. Troppo lungo il periodo in cui il suo cuore ha smesso di battere senza ossigeno al cervello. Resterà un mese in rianimazione al Santobono, per un anno e mezzo alla Maugeri di Telese. Infine il ritorno a casa, circondata dall'amore dei genitori.