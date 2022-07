Da Napoli ad Algeri, la prima nave attraccata in Africa con 700 passeggeri

Una nave della compagnia algerina di trasporto marittimo dei viaggiatori ha attraccato questa mattina nel porto della capitale, proveniente da Napoli, per la prima traversata estiva dei traghetti. Lo hanno riferito i media algerini, rilevando che a bordo della nave «Tariq Ibn Ziyad» c'erano più di 700 passeggeri e più di 150 veicoli.

Il collegamento estivo di traghetti passeggeri tra la capitale del paese nordafricano e Napoli avrà un totale di cinque traversate dal 24 luglio al 18 settembre. Per quanto riguarda i biglietti, sono disponibili presso l'agenzia «Vivaviaggi» nella stazione marittima del porto di Napoli, secondo un precedente comunicato dell'ambasciata algerina a Roma. Negli anni precedenti al Covid-19, la compagnia effettuava collegamenti estivi tra il porto di Skikda, sulla costa orientale del paese, e quelli di Genova o Civitavecchia. Algérie Ferries effettua anche traversate tutto l'anno da vari porti del paese nordafricano a Marsiglia in Francia ed Alicante in Spagna.