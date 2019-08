Napoli, alimenti venduti senza autorizzazione: maxi blitz della Municipale al Vasto

Attività di controllo e contrasto agli illeciti da parte della Polizia Locale di Napoli nel quartiere S.Lorenzo-Vicaria. Gli Agenti della U.O. San Lorenzo guidati dal Cap. Alfredo Marraffino hanno effettuato numerosi sequestri nella zona Vasto in particolare le strade interessate sono state Via Palermo; Firenze; Venezia; Torino, gli interventi sono stati tutti mirati alla vendita di generi alimentari su pubblica via, venduti senza alcuna autorizzazione e in condizioni igieniche tali da essere pericolose per la salute di chi li consuma. Gli Agenti hanno posto sotto sequestro diversi carrozzini modificati ed utilizzati per trasportare la merce, sotto uno di questi era stata posta addirittura una fornace, che veniva utilizzata al momento dell'acquisto per poter arrostire carne.I soggetti fermati sono stati tutti sanzionati amministrativamente e la merce è stata sottoposta a sequestro e smaltita secondo la normativa vigente.

Mercoledì 28 Agosto 2019, 18:28 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2019 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA