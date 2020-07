Napoli, all'interno dell'auto merce contraffatta: denunciati

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazzetta Orticello a Loreto due uomini a bordo di un’auto che, alla loro vista, si sono allontanati velocemente per eludere il controllo. I poliziotti li hanno bloccati ed hanno rinvenuto, all’interno del veicolo, 91 paia di scarpe recanti marchi contraffatti e 136 etichette adesive di note “griffe”. M.C. e S.C., marocchini di 34 e 31 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA