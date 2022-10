Napoli, alla Galleria Toledo lo spettacolo teatrale tratto dal romanzo di Veltroni

Dal 21 al 23 ottobre 2022, va in scena «L'inizio del buio»: adattamento teatrale di Sara Valerio tratto dal romanzo di Walter Veltroni. Firma la regia Peppino Mazzotta, con Sara Valerio e Giancarlo Fares,

sonorizzazioni e musiche inedite di Massimo Cordovani. Lo spettacolo teatrale è l'incontro di due storie fortemente radicate nella memoria degli italiani che, caso ha voluto, si sono svolte negli stessi giorni: la vicenda di Alfredino Rampi e quella di Roberto Peci. Un racconto emozionante e coinvolgente a due voci che chiede di riflettere sull'ingresso prepotente della televisione nelle nostre vite, con la volontà di risvegliare la memoria emotiva collettiva e trarre insegnamenti dall'esperienza comune.

È il 10 giugno 1981, quando Roberto trova pistole puntate, cade in un bagagliaio e non lo vede nessuno. Alfredino trova un buco nel terreno, cade e non lo vede nessuno. Una diretta televisiva di tre giorni che racconta i tentativi si salvare Alfredino e il circo mediatico che genera l'evento. Cinquantacinque giorni di prigionia documentati da video. Due innocenti sotto l'occhio della telecamera. Due pubbliche solitudini date in pasto al pubblico. La televisione si trasforma e modifica il linguaggio con cui dialoga con gli italiani chiusi nelle proprie case.



La prima è venerdì 21 ottobre alle 20.30, repliche sabato 22 alle 20.30, domenica 23 ottobre alle 18.