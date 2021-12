Napoli, si rompe una tubatura: allagata via Nicotera, effetto geyser

Paura e disagi a Chiaia per l'allagamento di via Giovanni Nicotera, nella tarda mattinata di oggi. Sulla strada, a ridosso di piazza Plebiscito, si sono riversate le perdite d'acqua di una tubatura all'esterno di un palazzo che ha ceduto, intorno alle 12.30, provocando un vero e proprio allagamento lungo i marciapiedi e la carreggiata.

Il flusso d'acqua, molto abbondante, ha creato difficoltà sia ai residenti per rientare nei condomini, sia per la mobilità veicolare al punto che è stato necessario interrompere il traffico con un presidio della polizia municipale che ha interdetto l'accesso su via Nicotera.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ma solamente l'intervento delle squadre straordinarie del servizio Abc, è stato risolutivo nonostante i lunghi tempi di attesa che hanno destato preoccupazione e malcontento tra gli abitanti. Dai primi accertamenti, sembra che il tubo sia stato rotto in seguito al passaggio di un grosso camion che avrebbe colpito la condotta, danneggiandola.

«Il servizio di intervento straordinario è arrivato dopo un'ora e 40 minuti, nonostante avessi allertato sullo stato di pericolo provocato dall'abbondante perdita d'acqua» ha spiegato Peppe Gaetano, consigliere municipale della nona municipalità che si trovava sul posto. «Ho contattato il numero verde dell'abc, spiegando che occorrevano tempi rapidi ma i disagi sulla strada sono durati per ben due ore».