Domenica 7 Luglio 2019, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 07-07-2019 10:59

Allarme bomba sulla metropolitana Linea 1 di Napoli questa mattina. Chiuse per 50 minuti le stazioni di Chiaiano, Frullone e Piscinola. In realtà, da quanto si è evinto in seguito, un passeggero aveva lasciato un trolley sotto un sedile. Come prassi sono stati allertati carabinieri e artificieri. Dopo il controllo, la circolazione è tornata regolare.