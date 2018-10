Giovedì 18 Ottobre 2018, 10:51

Un trolley abbandonato ha fatto scattare un allarme bomba in via Stadera, nel quartiere di Poggioreale, a Napoli. Per motivi precauzionali sono stati fatti allontanare dipendenti della sede di un gestore telefonico che si trova nei pressi e anche i bimbi ospitati nell'asilo nido aziendale. Sul posto gli artificieri che hanno messo in sicurezza la zona.